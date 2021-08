Covid Uk, stop quarantena per vaccinati in arrivo da Usa e Ue (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi chi ha completato la vaccinazione contro il Covid-19 anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell’Unione Europea non dovrà più sottoporsi a un periodo di quarantena all’arrivo nel Regno Unito se proviene da uno dei Paesi della ‘lista ambra’, di cui fa parte l’Italia. La Bbc conferma l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dalle 4 ora locale dopo gli annunci della scorsa settimana. I viaggiatori dovranno comunque sottoporsi a un test rapido o a un test molecolare prima della partenza e poi al secondo giorno dall’arrivo. I minori di 18 anni, sottolinea la Bbc, sono esclusi dalle regole per la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi chi ha completato la vaccinazione contro il-19 anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell’Unione Europea non dovrà più sottoporsi a un periodo diall’nel Regno Unito se proviene da uno dei Paesi della ‘lista ambra’, di cui fa parte l’Italia. La Bbc conferma l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dalle 4 ora locale dopo gli annunci della scorsa settimana. I viaggiatori dovranno comunque sottoporsi a un test rapido o a un test molecolare prima della partenza e poi al secondo giorno dall’. I minori di 18 anni, sottolinea la Bbc, sono esclusi dalle regole per la ...

