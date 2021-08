Covid Uk, stop quarantena per vaccinati in arrivo da Usa e Ue (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi chi ha completato la vaccinazione contro il Covid - 19 anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell'Unione Europea non dovrà più sottoporsi a un periodo di quarantena all'arrivo nel Regno Unito se ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi chi ha completato la vaccinazione contro il- 19 anche negli Stati Uniti o nei Paesi dell'Unione Europea non dovrà più sottoporsi a un periodo diall'nel Regno Unito se ...

