Covid Toscana 2 agosto | 452 nuovi contagi

Advertising

TgrRaiToscana : #coronavirus @regionetoscana Il lunedì il numero dei tamponi e dunque dei positivi è sempre leggermente più basso… - corrierefirenze : #Covid #Toscana, il bollettino del 2 agosto: 452 nuovi casi e sei decessi - SIENANEWS : I pazienti ricoverati in area Covid all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 11 - infoitinterno : Covid oggi Toscana, 452 contagi: bollettino 2 agosto - infoitinterno : Anticipazioni bollettino Covid. Oltre 400 nuovi casi in Toscana, Giani: 'Il 70% degli over 12 ha ricevuto la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

A lunedì 2 agosto la situazione vede 159 ricoveri ordinari per ilin tutta lae 20 persone in terapia intensiva. In circa due settimane i ricoveri sono raddoppiati: il 17 luglio i ...... per lanciare il loro piccolo business durante il periodo del- 19. Abbiamo collaborato ... che fornirà un eccellente gateway per la nostra bellissima proprietàCastiglion del Bosco. Lei ...In Toscana, sa inizio epidemia, salgono a 253.127 i casi di positività al Coronavirus, 452 in più rispetto a ieri (437 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico). I nuovi casi s ...Ancora 59 casi di coronavirus in provincia di Lucca. E ci sono altri due decessi, mentre crescono i ricoverati in Toscana. I casi sono 12 a Lucca, 4 a Capannori, 3 ad Altopascio, 1 a Montecarlo (20 a ...