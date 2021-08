Covid Sardegna oggi, 178 contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 178 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 2 agosto. Si registrano altri 2 morti: un 54enne, marittimo, sbarcato da una nave e un uomo di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Da ieri sono 1.494 le persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+ 2 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (+3), mentre sono 5.195 i casi di isolamento domiciliare (+75). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 178 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 2. Si registrano altri 2 morti: un 54enne, marittimo, sbarcato da una nave e un uomo di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Da ieri sono 1.494 le persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (+ 2 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (+3), mentre sono 5.195 i casi di isolamento domiciliare (+75). L'articolo proviene da Italia Sera.

