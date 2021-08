Covid, Salmaso: “Immunità gregge non c’è, protetti solo i vaccinati” (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Immunità di gregge legata al vaccino anti Covid “non c’è. E non è nemmeno perseguibile. Cioè il concetto che chi non vaccinato è protetto da tutti gli altri che invece si sono vaccinati, cioè appunto dal ‘gregge’ immune, non è applicabile nella nostra situazione. Chi è vaccinato è protetto e chi non è vaccinato non lo è”. Lo ha detto Stefania Salmaso, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà Estate su Rai3. “Non abbiamo alcun elemento – ha aggiunto Salmaso – per pensare di poter raggiungere l’Immunità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) L’dilegata al vaccino anti“non c’è. E non è nemmeno perseguibile. Cioè il concetto che chi non vaccinato è protetto da tutti gli altri che invece si sono, cioè appunto dal ‘’ immune, non è applicabile nella nostra situazione. Chi è vaccinato è protetto e chi non è vaccinato non lo è”. Lo ha detto Stefania, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà Estate su Rai3. “Non abbiamo alcun elemento – ha aggiunto– per pensare di poter raggiungere l’di ...

Covid, Salmaso: "Immunità gregge non c'è, protetti solo i vaccinati"

