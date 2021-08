Covid, Oms: “In Europa superati 60 milioni di casi, oltre 1,2 milioni di morti” (Di lunedì 2 agosto 2021) “I casi di Covid-19 hanno superato quota 60 milioni nella Regione europea dall’inizio della pandemia”. E’ il dato segnalato dall’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. La fine della pandemia, ha avvertito Dorit Nitzan, direttrice regionale delle emergenze dell’Oms Europa – è ancora all’orizzonte e purtroppo finora nella Regione europea ci sono stati più di 1,2 milioni di morti per Covid. È importante che i Paesi continuino i loro sforzi congiunti per proteggere le persone più ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) “Idi-19 hanno superato quota 60nella Regione europea dall’inizio della pandemia”. E’ il dato segnalato dall’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’. La fine della pandemia, ha avvertito Dorit Nitzan, direttrice regionale delle emergenze dell’Oms– è ancora all’orizzonte e purtroppo finora nella Regione europea ci sono stati più di 1,2diper. È importante che i Paesi continuino i loro sforzi congiunti per proteggere le persone più ...

