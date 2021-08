Covid oggi Veneto, 460 nuovi contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 460 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Nessun altro decesso da ieri. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 155 per un totale di 22.487 da inizio dell’emergenza Covid. Gli attuali positivi in Regione sono 12.660. Tra le Regioni con il maggior numero di nuovi casi Verona a 143, Treviso a 111 e Venezia a 67. Da inizio pandemia i decessi sono stati 11.639 nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 460 ida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nessun altro decesso da ieri. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 155 per un totale di 22.487 da inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi in Regione sono 12.660. Tra le Regioni con il maggior numero dicasi Verona a 143, Treviso a 111 e Venezia a 67. Da inizio pandemia i decessi sono stati 11.639 nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

