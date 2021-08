Covid oggi Toscana, 452 contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 452 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 452 su 6.014 test di cui 4.903 tamponi molecolari e 1.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,52% (15,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 452 ida coronavirus in, 22021, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 452 su 6.014 test di cui 4.903 tamponi molecolari e 1.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,52% (15,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

