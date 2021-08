Covid oggi Tokyo, 2.195 nuovi contagi (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, città delle Olimpiadi, segnala 2.195 nuovi casi di Covid-19. Lo riporta l’agenzia Kyodo, dopo che ieri ne erano stati segnalati 3.058 e dopo che sabato c’era stato il preoccupante record di 4.058 contagi diagnosticati nell’arco di 24 ore. E’ da 14 giorni che nella città, nel pieno del quarto “stato d’emergenza” dall’inizio della pandemia, vengono accertati più di mille nuovi casi, sottolinea la stampa locale. Venerdì il Giappone ha allargato lo “stato d’emergenza” per contenere i contagi da coronavirus ad alcune aree vicino Tokyo e alla prefettura di Osaka, dove ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021), città delle Olimpiadi, segnala 2.195casi di-19. Lo riporta l’agenzia Kyodo, dopo che ieri ne erano stati segnalati 3.058 e dopo che sabato c’era stato il preoccupante record di 4.058diagnosticati nell’arco di 24 ore. E’ da 14 giorni che nella città, nel pieno del quarto “stato d’emergenza” dall’inizio della pandemia, vengono accertati più di millecasi, sottolinea la stampa locale. Venerdì il Giappone ha allargato lo “stato d’emergenza” per contenere ida coronavirus ad alcune aree vicinoe alla prefettura di Osaka, dove ...

