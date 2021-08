Covid oggi Tokyo, 2.195 nuovi contagi (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, città delle Olimpiadi, segnala 2.195 nuovi casi di Covid - 19. Lo riporta l'agenzia Kyodo, dopo che ieri ne erano stati segnalati 3.058 e dopo che sabato c'era stato il preoccupante record di 4. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021), città delle Olimpiadi, segnala 2.195casi di- 19. Lo riporta l'agenzia Kyodo, dopo che ieri ne erano stati segnalati 3.058 e dopo che sabato c'era stato il preoccupante record di 4.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Nanchino, milioni di tamponi per combattere il focolaio di Covid peggiore dai tempi di Wuhan Da più di sei mesi la Cina non registrava numeri così alti: 98 i casi oggi, di cui 55 locali, 40 dei quali nella provincia orientale dello Jiangsu di cui Nanchino è capoluogo (ieri erano 75 in totale)...

Covid oggi Tokyo, 2.195 nuovi contagi Tokyo, città delle Olimpiadi, segnala 2.195 nuovi casi di Covid - 19. Lo riporta l'agenzia Kyodo, dopo che ieri ne erano stati segnalati 3.058 e dopo che ... dove oggi sono entrate in vigore le nuove ...

Covid, le news. Salgono intensive e ricoveri, raggiunto 60% di copertura vaccinale. LIVE Sky Tg24 Il Covid ritorna a Wuhan, individuati sette casi Il Covid-19 torna a far paura a Wuhan, in Cina, dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati trasportati in ospedale per ricevere gli opportuni trattame ...

