Covid oggi Sicilia | 262 nuovi contagi e tre morti | bollettino 2 agosto

Sono 262 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nelle ultime 24 ore ci sono stati tre morti. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 129. Nell'isola in totale ci sono 11.349 positivi – 130 in più rispetto a ieri – e di questi 320 sono ricoverati in regime ordinario, 34 in terapia intensiva e 10.995 in isolamento domiciliare.

