Covid oggi Marche, 65 nuovi contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 65 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 849 tamponi tra molecolari e antigenici. In totale sono 35 i ricoverati, di cui sei in terapia intensiva. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi abbiamo Ancona a 27, Pesaro Urbino a 25 e Macerata a 9, un nuovo contagiato ad Ascoli Piceno e tre provenienti da fuori Regione. Da inizio pandemia sono stati diagnosticati 105.753 casi nelle Marche, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 65 ida Coronavirus nellesecondo ildi, lunedì 2. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 849 tamponi tra molecolari e antigenici. In totale sono 35 i ricoverati, di cui sei in terapia intensiva. Tra le province con il maggior numero diabbiamo Ancona a 27, Pesaro Urbino a 25 e Macerata a 9, un nuovoato ad Ascoli Piceno e tre provenienti da fuori Regione. Da inizio pandemia sono stati diagnosticati 105.753 casi nelle, ...

