Covid oggi Liguria, 40 contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 40 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 2 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 2 morti. I pazienti ricoverati per Covid in ospedale sono 44 (+1), mentre le persone in terapia intensiva sono 12 (+3). I nuovi casi sono stati individuati su 1.379 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 782 tamponi antigenici rapidi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

