Covid oggi Italia, 3.190 contagi e 23 morti: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 3.190 i nuovi contagi da coronavirus in Italia di oggi, lunedì 2 agosto, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile con i dati del ministero della Salute. 83.223 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno registrare un tasso di positività pari al 3,8%. Sono 19 in più i ricoverati in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 249 pazienti in rianimazione. Salgono anche i ricoverati con sintomi, che sono 120 in più per un totale di 2.070 pazienti nei reparti Covid. Questi i dati regione per regione: LOMBARDIA – Sono 326 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 3.190 i nuovida coronavirus indi, lunedì 2, secondo i dati dell’ultimodella Protezione Civile con i dati del ministero della Salute. 83.223 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno registrare un tasso di positività pari al 3,8%. Sono 19 in più i ricoverati in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 249 pazienti in rianimazione. Salgono anche i ricoverati con sintomi, che sono 120 in più per un totale di 2.070 pazienti nei reparti. Questi i dati regione per regione: LOMBARDIA – Sono 326 ...

