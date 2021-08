Covid oggi Italia, 3.190 contagi e 23 morti: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) bollettino Covid Italia di oggi, 2 agosto: sono 3.190 i nuovi contagi e 23 i morti registrati dai dati del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. 83.223 i tamponi effettuati, il tasso di positività è al 3,8%. LOMBARDIA – Sono 326 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Da ieri non c’è stato alcun morto. I tamponi effettuati sono stati 10.511 con un tasso di positività al 3,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 32, 5 in più, mentre quelli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021)di, 2: sono 3.190 i nuovie 23 iregistrati dai dati del ministero della Salute diffusi dalla Protezione Civile. 83.223 i tamponi effettuati, il tasso di positività è al 3,8%. LOMBARDIA – Sono 326 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia secondo ildi, 2. Da ieri non c’è stato alcun morto. I tamponi effettuati sono stati 10.511 con un tasso di positività al 3,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 32, 5 in più, mentre quelli ...

galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - messina_oggi : Folle Covid. Sono 262 i nuovi positivi in Sicilia, un numero nettamente basso rispetto a quelli dei giorni scorsi (… - ele88na : RT @R66689949: Oggi ho, per la prima volta da marzo 2020, fatto qualcosa di concreto per combattere il covid. Ho portato la TV in soffitta. -