Covid oggi India, oltre 40mila contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) oltre 40mila contagi e 400 morti per coronavirus in India secondo i dati del bollettino di oggi, 2 agosto. Lo confermano le autorità sanitarie locali, mentre nel Paese si sfiorano i 31,7 milioni di casi di Covid-19 e 425mila morti dall’inizio della pandemia. Su Twitter, il governo Indiano ha parlato di 40.134 casi positivi e 422 decessi nelle ultime 24 ore, facendo così salire a 31.695.958 il totale dei casi e a 424.773 quello dei morti. A essere maggiormente colpito è lo stato del Kerala, che negli ultimi giorni ha registrato un boom di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021)e 400 morti per coronavirus insecondo i dati deldi, 2. Lo confermano le autorità sanitarie locali, mentre nel Paese si sfiorano i 31,7 milioni di casi di-19 e 425mila morti dall’inizio della pandemia. Su Twitter, il governono ha parlato di 40.134 casi positivi e 422 decessi nelle ultime 24 ore, facendo così salire a 31.695.958 il totale dei casi e a 424.773 quello dei morti. A essere maggiormente colpito è lo stato del Kerala, che negli ultimi giorni ha registrato un boom di ...

