Covid oggi Cina, 98 contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) La Cina, che fa i conti con la peggiore emergenza dichiarata da mesi legata al Covid-19, ha segnalato 98 nuovi contagi confermati di coronavirus. Il bollettino di domenica della Commissione sanitaria nazionale, diffuso oggi dall'agenzia Xinhua, fa riferimento a 55 casi di trasmissione locale, 40 dei quali nella provincia di Jiangsu, dove si trova Nanchino, e due a Pechino. Gli altri 43 sono "casi importati", la maggior parte dei quali (16) si registrano nella provincia di Yunnan, tre in quella di Jiangsu e quattro a Pechino. Vengono inoltre segnalati un caso sospetto di Covid-19 e 60 ...

