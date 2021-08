Covid oggi Abruzzo, 25 contagi: bollettino 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 25 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 2 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 2.515 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 1.486 (-21 rispetto a ieri), 38 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno in terapia intensiva, mentre gli altri 1.447 (-26) sono in isolamento domiciliare. Da ieri sono stati eseguiti 593 tamponi molecolari (1.262.793 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 480 test antigenici ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 25 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 2. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 2.515 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Attualmente i positivi insono 1.486 (-21 rispetto a ieri), 38 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno in terapia intensiva, mentre gli altri 1.447 (-26) sono in isolamento domiciliare. Da ieri sono stati eseguiti 593 tamponi molecolari (1.262.793 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 480 test antigenici ...

