Covid, oggi 3.190 nuovi casi e 23 morti: il bollettino del 2 agosto

Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 2 agosto 2021: morti, CONTAGI, GUARITI

Ultime 24 ore
nuovi casi: 3.190
Decessi: 23
Tamponi effettuati: 83.223
Terapie intensive: +19
Tasso di positività: 3,8%

I numeri della pandemia
Attualmente positivi: 93.017
casi totali: 4.358.540
Decessi: 128.071
Guariti: 4.137.428

In Italia oggi, lunedì 2 agosto 2021, sono stati registrati 3.190 nuovi casi e 23 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 5.321 ...

