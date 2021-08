Covid, negli Usa restano “prigionieri” migliaia di italiani: “Se partiamo, quarantena in uno Stato terzo per rientrare ma nessuna garanzia” (Di lunedì 2 agosto 2021) Almeno 300mila cittadini europei, residenti negli Stati Uniti, tenuti in ostaggio all’interno dei confini americani a causa della legislazione di emergenza legata al Covid, imposta da Trump e confermata dall’amministrazione Biden. Tra loro anche migliaia di italiani. Un esilio dorato, senza sbarre e guardiani, ma pur sempre una limitazione della libertà di movimento. Una sorta di ‘prigione a cielo aperto’ per pochi: mentre i turisti americani hanno ricevuto, tra giugno e luglio, il via libera per tornare in vacanza in Europa, ai cittadini originari dei 27 Paesi dell’Unione Europea, italiani compresi, quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Almeno 300mila cittadini europei, residentiStati Uniti, tenuti in ostaggio all’interno dei confini americani a causa della legislazione di emergenza legata al, imposta da Trump e confermata dall’amministrazione Biden. Tra loro anchedi. Un esilio dorato, senza sbarre e guardiani, ma pur sempre una limitazione della libertà di movimento. Una sorta di ‘prigione a cielo aperto’ per pochi: mentre i turisti americani hanno ricevuto, tra giugno e luglio, il via libera per tornare in vacanza in Europa, ai cittadini originari dei 27 Paesi dell’Unione Europea,compresi, quel ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Ftse Mib: pericolo valanghe ora? Stellantis e Intesa buy? Infatti, negli ultimi mesi Unicredit ha visto una buona ripresa, con un bel rialzo nato dalla ... con recente impressionante accelerazione verticale (ha quasi quadruplicato dai minimi pro Covid!) e ...

Verso la Settimana sociale di Taranto - di Tommaso D'angelo ...della rigida separazione dei saperi che è sì all'origine del grande balzo fatto dall'umanità negli ... [?] L'emergenza COVID - 19 " unitamente alle decisioni sul Recovery Fund prese dall'Unione europea " ...

Covid, negli Usa restano “prigionieri” migliaia di italiani: “Se partiamo, quarantena in… Il Fatto Quotidiano LISTINI IN RAMPA DI LANCIO: VERSO NUOVI MASSIMI GLI UTILI delle aziende battono i timori della variante Delta, che a luglio ha provocato qualche scivolone imprevisto delle Borse mondiali. E così, seppure con una crescita della selettività e anche u ...

Cagliari, assalto ai pronto soccorso: file di ambulanze e sistema a rischio collasso CAGLIARI. C'erano anche tre mezzi di soccorso avanzato ieri sera bloccati nella lunga fila di ambulanze in attesa all'esterno del pronto soccorso del Brotzu: equipaggi costretti ad aspettare, distolti ...

GLI UTILI delle aziende battono i timori della variante Delta, che a luglio ha provocato qualche scivolone imprevisto delle Borse mondiali. E così, seppure con una crescita della selettività e anche u ...
CAGLIARI. C'erano anche tre mezzi di soccorso avanzato ieri sera bloccati nella lunga fila di ambulanze in attesa all'esterno del pronto soccorso del Brotzu: equipaggi costretti ad aspettare, distolti ...