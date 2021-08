Covid | Moderna e Pfizer aumentano il prezzo per ogni dose di vaccino riservata all’Europa

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il ‘Financial Times’ ha riportato i nuovi prezzi per i vacciniarriva a 19,5 euro aa 25,5 dollari. L’Europa nei prossimi messi dovrà fare i conti con un aumento deldei vaccini per il. Ci riferiamo ai vaccini. Bruxelles ha stipulato accordi di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Adnkronos : Secondo quanto riporta Ft, #Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e #Moderna di oltre i… - LaStampa : Covid, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi dei vaccini per l'Ue - tg2rai : Meno vittime e contagi da Covid, crescono i ricoveri. Pfizer e Moderna aumentano il prezzo di vendita dei vaccini… - MandenFrutas : RT @infosferanews: @Agenzia_Ansa Che furbetti , aumentano i prezzi e annunciano che ci vuole la terza dose. Pertanto le altre due servono a… - infosferanews : @Agenzia_Ansa Che furbetti , aumentano i prezzi e annunciano che ci vuole la terza dose. Pertanto le altre due serv… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moderna

L'Europa nei prossimi messi dovrà fare i conti con un aumento del prezzo dei vaccini per il. Ci riferiamo ai vaccini Pfizer e. Bruxelles ha stipulato accordi di fornitura per tutta l'...ASSESSORE LANZARIN: Ilci ha lasciato 500mila prestazioni da recuperare, stiamo facendo uno ... Vaccino: 87mila dosi, in agosto 90mila ogni settimana. I nuovi casi: c'è stato a metà luglio ...Il 'Financial Times' ha riportato i nuovi prezzi per i vaccini Pfizer e Moderna. Pfizer arriva a 19,5 euro a dose, Moderna a 25,5 dollari.Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn vuole proporre una terza dose di vaccino a partire da settembre per tutti i gruppi 'fragili'. (ANSA) ...