Covid, lo studio israeliano: "Anticorpi predicono rischio contagio post vaccino" (Di lunedì 2 agosto 2021) Perché alcuni vaccinati – con il ciclo di immunizzazione completato – si infettano e altri che entrano in contatto con il coronavirus no? La risposta ancora non c'è. Ma uno studio israeliano pubblicato sul New England journal of medicine (Nejm) ipotizza che gli Anticorpi neutralizzanti presenti nel sangue possono predire il rischio di venir contagiati dal Sars-Cov-2 dopo esser stati vaccinati e possono essere un marcatore predittivo affidabile per valutare la necessità di una terza dose per proteggere dalle varianti emergenti. La ricerca si basa sui dati di 11.453 operatori sanitari in Israele.

