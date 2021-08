Covid, l'esercito a Sydney per far rispettare il lockdown (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelle strade di Sydney, dove il lockdown è giunto alla sua sesta settimana, è arrivato l'esercito per assicurare il rispetto del confinamento e favorire gli approvvigionamenti. I residenti possono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelle strade di, dove ilè giunto alla sua sesta settimana, è arrivato l'per assicurare il rispetto del confinamento e favorire gli approvvigionamenti. I residenti possono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid esercito Covid, l'esercito a Sydney per far rispettare il lockdown Nelle strade di Sydney, dove il lockdown è giunto alla sua sesta settimana, è arrivato l'esercito per assicurare il rispetto del confinamento e favorire gli approvvigionamenti. I residenti possono uscire di casa solo per fare esercizio, per svolgere lavori essenziali, per ragioni mediche ...

