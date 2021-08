Covid, le news. Bollettino: 3.190 casi su 83.223 tamponi. Tasso positività al 3,8%. LIVE (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più. Il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativo al 1 agosto, registra una crescita dell'1% rispetto al 31 luglio. Raggiunto 60% di copertura vaccinale. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più. Il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativo al 1 agosto, registra una crescita dell'1% rispetto al 31 luglio. Raggiunto 60% di copertura vaccinale.

