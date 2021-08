Covid, le news. Bollettino: 3.190 casi e 23 decessi. Tasso di positività al 3,8%. LIVE (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più. Il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativo al 1 agosto, registra una crescita dell'1% rispetto al 31 luglio. Raggiunto 60% di copertura vaccinale. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più. Il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativo al 1 agosto, registra una crescita dell'1% rispetto al 31 luglio. Raggiunto 60% di copertura vaccinale.

Advertising

repubblica : Dopo Covid spermatozoi alterati, ma in qualche mese tornano normali - repubblica : Firenze, neonata di 26 giorni positiva al Covid: è in rianimazione al Meyer - eziomauro : Covid, attacco hacker al Lazio, disattivati sistemi e portale della rete vaccinale - uomok58 : RT @GuidoDeMartini: ?? Covid, positivi a Palermo 4 medici tutti vaccinati ?? Per i medici contagiati la colpa è di chi non si vaccina. Non sa… - PetraccaMassimo : RT @tempoweb: Terza dose di #vaccino bocciata dagli esperti. Il prof. #Vaia e quel dubbio dopo l'aumento dei prezzi delle dosi #covid19 #sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Coronavirus, ultimi dati: 3.190 nuovi casi e 23 vittime. Tasso di positività sfiora il 4% TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE In Abruzzo 25 nuovi positivi e 45 guariti, un decesso Sono 25 (di età compresa tra 7 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in ...

Bassetti: "In rianimazione a Genova solo cinquantenni non vaccinati" "Anche questo weekend ha portato al San Martino 2 nuovi ricoveri per Covid di 2 soggetti non vaccinati - scrive il medico " In particolare un signore di 51 anni giunto alla nostra osservazione ...

Coronavirus, ultime notizie. Draghi convoca sindacati per misure anti-Covid su posto di lavoro Il Sole 24 ORE Covid, Italia: diminuiscono positivi, ma aumentano i ricoveri Sono 3.190 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.321 . Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri erano state 5). Sono stati 83.223 i test ...

Scontri e fermi a Berlino nelle manifestazioni anti-lockdown Roma, 2 ago. (askanews) - Centinaia di dimostranti hanno sfidato i divieti e le restrizioni a Berlino per protestare contro il lockdown in ...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE In Abruzzo 25 nuovi positivi e 45 guariti, un decesso Sono 25 (di età compresa tra 7 e 83 anni) i nuovi casi positivi alregistrati oggi in ..."Anche questo weekend ha portato al San Martino 2 nuovi ricoveri perdi 2 soggetti non vaccinati - scrive il medico " In particolare un signore di 51 anni giunto alla nostra osservazione ...Sono 3.190 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.321 . Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri erano state 5). Sono stati 83.223 i test ...Roma, 2 ago. (askanews) - Centinaia di dimostranti hanno sfidato i divieti e le restrizioni a Berlino per protestare contro il lockdown in ...