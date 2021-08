Covid Italia, salgono i ricoveri. Vaccinato il 60% della popolazione (Di lunedì 2 agosto 2021) La variante Delta spinge i contagi da Covid e salgono anche i ricoveri ordinari e in terpia intensiva. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile i ricoverati con sintomi sono 1.854, +103 da ieri, 230 in terapia intensiva, +16. E’ stato intanto raggiunto il 60% di copertura vaccinale. Figliuolo: “Campagna procede e presto nuovi dosi Pfizer” Il 60% degli Italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Lo rende noto la struttura guidata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. L’obiettivo è stato raggiunto secondo le previsioni del piano elaborato a inizio marzo dalla Struttura, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) La variante Delta spinge i contagi daanche iordinari e in terpia intensiva. Secondo i dati dell’ultimo bollettinoProtezione Civile i ricoverati con sintomi sono 1.854, +103 da ieri, 230 in terapia intensiva, +16. E’ stato intanto raggiunto il 60% di copertura vaccinale. Figliuolo: “Campagna procede e presto nuovi dosi Pfizer” Il 60% deglini over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Lo rende noto la struttura guidata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. L’obiettivo è stato raggiunto secondo le previsioni del piano elaborato a inizio marzo dalla Struttura, ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Sulla non fattibilità di Zero Covid in Italia ne scrissi a febbraio prendendomi parecchie critiche. Ma l'articolo è… - MediasetTgcom24 : Covid, la Tunisia riceve 1,5 milioni di dosi dall'Italia #Tunisia - ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - be_marconi : RT @tempoweb: Siamo condannati a non sapere cosa è accaduto davvero con la #pandemia @gparagone #covid19 #robertosperanza #domenicoarcuri #… - Paola06102138 : RT @giuslit: Ho dato un’occhiata ai principali quotidiani di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed USA. Nessuno dedica al Covid l’enorm… -