Covid Italia, bollettino: i contagi del 2 agosto, dati in diretta (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 agosto 2021 - Sono 3190 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore . Si contano anche 23 decessi. Questi i numeri forniti dal Ministero della Salute. I tamponi in 24 ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 22021 - Sono 3190 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore . Si contano anche 23 decessi. Questi i numeri forniti dal Ministero della Salute. I tamponi in 24 ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - RaiNews : Le misure anticontagio introdotte lo scorso autunno per mitigare l'epidemia di Covid-19 in Italia hanno permesso di… - Ruffino_Lorenzo : Sulla non fattibilità di Zero Covid in Italia ne scrissi a febbraio prendendomi parecchie critiche. Ma l'articolo è… - chil8Giacomo : RT @giuslit: Ho dato un’occhiata ai principali quotidiani di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed USA. Nessuno dedica al Covid l’enorm… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 3.190 contagi e 23 morti: bollettino 2 agosto - -