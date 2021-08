Covid Italia, bollettino del 2 agosto: crescono i morti (20), meno positivi (3.190), ma schizzano terapie intensive e ricoveri (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano 22) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano 22) L'articolo proviene da Firenze Post.

