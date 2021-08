Covid, Iss: “Negli ultimi 30 giorni 260 morti” (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 260 i morti per Covid Negli ultimi 30 giorni. Sono i dati che emergono dall’ultimo aggiornamento (all’1 agosto) della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, riportati sul portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità. I contagi, censiti in Italia, nello stesso periodo di tempo, sono stati 81.714, di cui 915 hanno riguardato operatori sanitari. Il 53,9% dei nuovi casi dell’ultimo mese sono maschi, il 46,1% femmine. I guariti in 30 giorni sono stati 43.487. Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,3 milioni i casi segnalati di cui 139.287 fra ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 260 iper30. Sono i dati che emergono dall’ultimo aggiornamento (all’1 agosto) della Sorveglianza integrata-19 in Italia, riportati sul portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità. I contagi, censiti in Italia, nello stesso periodo di tempo, sono stati 81.714, di cui 915 hanno riguardato operatori sanitari. Il 53,9% dei nuovi casi dell’ultimo mese sono maschi, il 46,1% femmine. I guariti in 30sono stati 43.487. Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,3 milioni i casi segnalati di cui 139.287 fra ...

