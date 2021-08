Covid Israele, 2.114 nuovi contagi e 212 ricoverati gravi (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 2.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Israele nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano spiegando che 212 pazienti sono ricoverati in gravi condizioni. Si tratta del dato più alto da aprile. Il sito di Ynet sottolinea che il tasso di contagio in Israele è salito al 2,95%. Dall’inizio della pandemia, in Israele 6.474 persone sono morte per complicanze riconducibili al Covid-19. Finora 45mila israeliani di età superiore ai 60 anni o con sistema immunitario fragile hanno già ricevuto una terza dose del vaccino ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono 2.114 icasi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano spiegando che 212 pazienti sonoincondizioni. Si tratta del dato più alto da aprile. Il sito di Ynet sottolinea che il tasso dio inè salito al 2,95%. Dall’inizio della pandemia, in6.474 persone sono morte per complicanze riconducibili al-19. Finora 45mila israeliani di età superiore ai 60 anni o con sistema immunitario fragile hanno già ricevuto una terza dose del vaccino ...

