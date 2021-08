Covid: in Italia 3.190 nuovi casi e 23 morti, il tasso di positività sale al 3,8% (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Sono 3.190 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo di 2.131 rispetto al dato delle 24 ore precedenti. Il numero di tamponi è decisamente basso: 83.223 contro i 167.161 precedenti, e questo porta a un indice di positività pari da 3,2% a 3,8%. I morti sono 23, portando il totale a 128.088 dall'inizio dell'epidemia in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Quanto ai ricoveri si registra un incremento sia per quanto riguarda i reparti ordinari, passando dai 1.954 ai 2.070, che per le terapie intensive, che salgono a 249 ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Sono 3.190 idi-19 in, in calo di 2.131 rispetto al dato delle 24 ore precedenti. Il numero di tamponi è decisamente basso: 83.223 contro i 167.161 precedenti, e questo porta a un indice dipari da 3,2% a 3,8%. Isono 23, portando il totale a 128.088 dall'inizio dell'epidemia in. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Quanto ai ricoveri si registra un incremento sia per quanto riguarda i reparti ordinari, passando dai 1.954 ai 2.070, che per le terapie intensive, che salgono a 249 ...

