Covid in Islanda | boom di contagi nell' isola di tutti vaccinati Cosa sta succedendo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Reykjavik, 1 agosto 2021. Ildeiin, l'"dovesono", ha fatto in qualche giorno in giro del web. Alcuni siti hanno parlato del ritorno del coprifuoco ...

Quotidiano.net

Reykjavik, 1 agosto 2021. Il boom dei contagiin, l'isola "dove tutti sono vaccinati", ha fatto in qualche giorno in giro del web. Alcuni siti hanno parlato del ritorno del coprifuoco per limitare l'epidemia. Tanto che anche il ...La variante Delta delsta causando problemi a tutte le nazioni del mondo, Cina compresa. Nel primo paese dove si è ... Boom di contagi in. Il sospetto di Enrico Ruggeri: "Eppure sono tutti ...Sull'isola il 75% della popolazione è completalemente immunizzata: solo dodici i ricoveri e nessun decesso. "I vaccini funzionano". Giro di vite light su locali e ristoranti, ma nessun coprifuoco ...Green Pass, PLF, restrizioni, regole per il rientro e tutto quanto occorre sapere per gli spostamenti all'estero: vedi tutte le novità.