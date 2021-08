Covid, in Iran oltre 37mila casi in 24 ore: mai così tanti (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore in Iran sono stati registrati oltre 37mila casi di Covid (37.189), il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito il ministero della Salute, segnalando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registratidi(37.189), il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito il ministero della Salute, segnalando ...

