Covid | il virologo Silvestri | «Serviranno terza e quarta dose di vaccino Non è la fine del mondo…»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 agosto 2021) Terze e quarte dosi dianti«e non credo sarà ladel mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus». Lo sostiene ildella Emory University di Atlanta, Guido, in un’intervista a Il Fatto quotidiano in cui si dice anche favorevole al Green pass. «Se diciamo alle persone “vaccinatevi”, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’incentivo a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio? È un concetto banale»., il...