Covid: il mondo ripiomba nella paura di una nuova ondata (Di lunedì 2 agosto 2021) Seppur in molte parti del mondo la pandemia da Covid-19 è in regressione, come nel caso quasi inspiegabile dell’India, in altre parti del mondo il corre e fa riaffiorare le paure che hanno segnato l’ultimo anno e mezzo. È allarme in Europa, e preoccupa anche la formazione di nuovi focolai in Cina: a Wuhan sette lavoratori sono risultati positivi. Cresce la paura per i nuovi focolai in molte parti del mondo. La Cina teme una risalita dei casi e l’intera Europa rischia di ricadere nella paura della pressione sugli ospedali. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)Il Coronavirus ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021) Seppur in molte parti della pandemia da-19 è in regressione, come nel caso quasi inspiegabile dell’India, in altre parti delil corre e fa riaffiorare le paure che hanno segnato l’ultimo anno e mezzo. È allarme in Europa, e preoccupa anche la formazione di nuovi focolai in Cina: a Wuhan sette lavoratori sono risultati positivi. Cresce laper i nuovi focolai in molte parti del. La Cina teme una risalita dei casi e l’intera Europa rischia di ricaderedella pressione sugli ospedali. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)Il Coronavirus ...

