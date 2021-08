Covid, il governo decide sul pass per i trasporti e sull'obbligo di vaccino per i docenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Per contrastare l'aumento di contagi da coronavirus , il governo studia le misure per scuola e trasporti . Sul tavolo c'è l'ipotesi di introdurre il Green pass (che dal 6 agosto sarà obbligatorio per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Per contrastare l'aumento di contagi da coronavirus , ilstudia le misure per scuola e. Sul tavolo c'è l'ipotesi di introdurre il Green(che dal 6 agosto sarà obbligatorio per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Sconti e incentivi a chi si vaccina: tutte le iniziative Il governo britannico invece starebbe pensando a voucher o codici sconto per le persone che si ... birre gratis e spinelli per chi è disposto a farsi inoculare il farmaco contro il Covid. leggi anche A ...

Meneghin: "Perché serve il pass per assistere ad una partita e non per prendere la metro?" Oggi la pallacanestro vive un momento di crisi, a causa del Covid. I vertici definiscono assurda la capienza fissata dal governo per i palazzetti: 25%. Sono tante le squadre che rischiano il ...

Covid, dalla scuola al green pass: settimana decisiva per i nuovi provvedimenti Sky Tg24 I repubblicani ed i vaccini: cambiamento di rotta ? Domenico Maceri, PhD,Usa Solo due settimane fa la dottoressa Jeanne Marazzo, specialista in virologia della Università dell'Alabama, aveva avvertito il governo statale del pericolo ... di emergenza e le ordinazioni sanitarie ...

Vaccinazione, mancano all’appello ancora 1.800 professori e bidelli Sono circa 200 gli operatori scolastici pavesi che nelle ultime due settimane hanno risposto all’appello di vaccinarsi contro il Covid. Duecento su duemila che non avevano ancora fatto la prima iniezi ...

