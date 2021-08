Covid, i nuovi positivi nelle Marche sono 65. Due province corrono, in una nessun caso registrato. Zero morti /Il trend dei contagi (Di lunedì 2 agosto 2021) ANCONA - sono 65 i nuovi positivi al Covid nelle Marche, un dato in calo come tutti i lunedì. L'incidenza ogni 100mila abitanti è del 55,74. E' Ancona la provincia con maggiori contagi (27), seguita ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 2 agosto 2021) ANCONA -65 ial, un dato in calo come tutti i lunedì. L'incidenza ogni 100mila abitanti è del 55,74. E' Ancona la provincia con maggiori(27), seguita ...

