Covid: Francia, possibile 90% immunizzati a inizio autunno

Il presidente del consiglio di orientamento per la strategia vaccinale, Alain Fischer, ritiene "possibile" raggiungere l'immunità collettiva in Francia, con il 90% della popolazione vaccinata, "all'inizio dell'autunno".

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Borsa: bene l'Europa con banche e auto, corre l'industria ... ma comunque superiore alle attese di stabilità, con rialzi in Germania, leggero calo in Francia e ... il rallentamento del Pil, dopo la spinta registrata con la diminuzione dei contagi da Covid 19 e i ...

Il miglioramento della fiducia come sfida per una duratura ripresa post-Covid Nel mese di luglio le aspettative delle imprese segnano un recupero per molti versi stupefacente: il livello dell’indice è di 116,3 il valore più alto dal 2005! E in Europa è secondo solo a quello del ...

