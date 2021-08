Covid, dalla scuola al green pass: settimana decisiva per i nuovi provvedimenti (Di lunedì 2 agosto 2021) Nei prossimi giorni il governo varerà le nuove misure che puntano ad arginare la risalita dei contagi. In arrivo il Piano scuola, che sarà presentato alle Regioni prima di approdare in un Cdm che avrà sul tavolo anche l'obbligo del certificato verde anche per i trasporti a lunga percorrenza. Intanto il 6 agosto il documento diventerà necessario per accedere a molti luoghi al chiuso e ad alcuni eventi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021) Nei prossimi giorni il governo varerà le nuove misure che puntano ad arginare la risalita dei contagi. In arrivo il Piano, che sarà presentato alle Regioni prima di approdare in un Cdm che avrà sul tavolo anche l'obbligo del certificato verde anche per i trasporti a lunga percorrenza. Intanto il 6 agosto il documento diventerà necessario per accedere a molti luoghi al chiuso e ad alcuni eventi

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Il dl semplificazioni alleggerisce i lavori in edilizia ...fra privati e amministrazioni pubbliche la deregulation introdotta in tempi di emergenza Covid - 19 ... È quanto emerge dalla sentenza 1680/21, pubblicata dalla sezione di Salerno del Tar Campania. ...

In rete un mondo alla rovescia: la normalità non è smart ... tanto che i gruppi social di questo tipo sono in costante forte crescita, come dimostrata dalla ... sotto tutti i punti di vista, il Covid. Il virus ha causato nel mondo milioni di morti, quanti ne ha ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Addio isole Covid-free, riecco le restrizioni Dalla Spagna alla Grecia: boom di contagi nei luoghi simbolo delle vacanze. Ponza corre ai ripari, obbligo di mascherina all’aperto ...

Come scaricare il green pass su iPhone e Android Il canale più semplice è l'applicazione IO, a cui si accede con Spid, dove non bisogna fare nulla. Da Immuni alle app terze, ecco come ottenere e salvare il certificato verde per le attività al chiuso ...

