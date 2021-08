Covid, Comitato Bioetica: “Su vaccino decide adolescente, non il genitore” (Di lunedì 2 agosto 2021) Se la volontà dell'adolescente "di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l'adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) Se la volontà dell'"di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, ilritiene che l'debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica". L'articolo .

