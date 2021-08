Covid, Bernardo: “Sanitari non vaccinati a casa senza stipendio” (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – “Non è accettabile che nell’ambito Sanitario ci siano medici, infermieri e oss che non vogliono vaccinarsi”. Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il pediatra e candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – “Non è accettabile che nell’ambitoo ci siano medici, infermieri e oss che non vogliono vaccinarsi”. Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il pediatra e candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

