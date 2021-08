Covid, Bernardo: “Sanitari non vaccinati a casa senza stipendio” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Non è accettabile che nell’ambito Sanitario ci siano medici, infermieri e oss che non vogliono vaccinarsi”. Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il pediatra e candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo. “Chi non vuole vaccinarsi sta a casa senza stipendio, perché i pazienti più che di una diagnosi quando guardano un medico hanno bisogno della certezza di avere di fronte una persona che non trasmette un virus”, ha osservato Bernardo, sottolineando che “a volte le persone non vanno a farsi visitare per questo timore”. Per il pediatra candidato sindaco la stessa cosa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) “Non è accettabile che nell’ambitoo ci siano medici, infermieri e oss che non vogliono vaccinarsi”. Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il pediatra e candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca. “Chi non vuole vaccinarsi sta a, perché i pazienti più che di una diagnosi quando guardano un medico hanno bisogno della certezza di avere di fronte una persona che non trasmette un virus”, ha osservato, sottolineando che “a volte le persone non vanno a farsi visitare per questo timore”. Per il pediatra candidato sindaco la stessa cosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bernardo Covid, Bernardo: "Sanitari non vaccinati a casa senza stipendio" ... perché i pazienti più che di una diagnosi quando guardano un medico hanno bisogno della certezza di avere di fronte una persona che non trasmette un virus', ha osservato Bernardo, sottolineando che '...

Covid, Bernardo: "Sanitari non vaccinati a casa senza stipendio" Adnkronos Covid, Bernardo: "Sanitari non vaccinati a casa senza stipendio" "Non è accettabile che nell’ambito sanitario ci siano medici, infermieri e oss che non vogliono vaccinarsi”. Lo ha detto a Morning News su Canale 5 il pediatra e candidato sindaco del centrodestra a M ...

