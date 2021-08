Covid, Agenas: posti occupati in reparto al 4%, terapie intensive al 3% (Di lunedì 2 agosto 2021) Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid . E' quanto emerge dal monitoraggio dell' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Sale al 4% la percentuale diletto nei reparti ospedalieri italianida pazienti. E' quanto emerge dal monitoraggio dell' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ...

