Covid, Abrignani: “Obbligo vaccino per i prof, la scuola ci preoccupa” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Dovremmo decidere l’Obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli insegnanti e dovremmo procedere rapidamente con gli adolescenti. I ragazzi saranno in buona parte non vaccinati e negli ambienti chiusi un virus contagioso come la Delta può infettare molto”. A dirlo in una intervista a La Repubblica Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico. Il governo dovrà limitare i trasporti? “Leggo – evidenzia Abrignani – che il Green Pass verrà esteso ai trasporti a lungo raggio, ma francamente non vedo come sia possibile controllare chi sale sugli autobus in città. È un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) “Dovremmo decidere l’di vaccinazione contro ilper gli insegnanti e dovremmo procedere rapidamente con gli adolescenti. I ragazzi saranno in buona parte non vaccinati e negli ambienti chiusi un virus contagioso come la Delta può infettare molto”. A dirlo in una intervista a La Repubblica Sergio, immunologo della Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico. Il governo dovrà limitare i trasporti? “Leggo – evidenzia– che il Green Pass verrà esteso ai trasporti a lungo raggio, ma francamente non vedo come sia possibile controllare chi sale sugli autobus in città. È un ...

