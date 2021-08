Covid: 98 casi in Cina, Pechino rinvia apertura scuole (Di lunedì 2 agosto 2021) La Cina ha registrato domenica altri 98 casi di Covid - 19, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delta che ha raggiunto ormai una ventina di città e spingendo le autorità locali,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Laha registrato domenica altri 98di- 19, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delta che ha raggiunto ormai una ventina di città e spingendo le autorità locali,...

Advertising

borghi_claudio : Sto studiando report ISS. Numeri non tornano. È palese che hanno avuto ordine di addomesticarli, lo si vede da cert… - Agenzia_Ansa : Covid, Usa: record di 21.683 casi in 24 ore in Florida, la cifra giornaliera più alta da inizio pandemia #ANSA - Agenzia_Ansa : Nei casi di scoperta di un nuovo positivo alla variante Delta del Covid in Veneto sarà possibile per la sanità attu… - Profilo3Marco : RT @borghi_claudio: Sto studiando report ISS. Numeri non tornano. È palese che hanno avuto ordine di addomesticarli, lo si vede da certe no… - fisco24_info : Covid: 98 casi in Cina, Pechino rinvia apertura scuole: Aggiornati massimi giornalieri 2021, altri 55 contagi inter… -