Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Martedì 3 Agosto 2021 (Di martedì 3 agosto 2021) Ariete la Luna di questa giornata sarà decisamente buona, pronta a portare buon umore e qualche colpo di fortuna. Scorpione il pianeta dell’amore in questa giornata sarà in ottimo aspetto e potrete godervi le emozioni di coppia. Acquario la Luna potrebbe portare buone nuove, occhi aperti alle occasioni che potrebbero arrivare. Ecco le previsioni dell’Oroscopo Leggi su periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) Ariete la Luna di questa giornata sarà decisamente buona, pronta a portare buon umore e qualche colpo di fortuna. Scorpione il pianeta dell’amore in questa giornata sarà in ottimo aspetto e potrete godervi le emozioni di coppia. Acquario la Luna potrebbe portare buone nuove, occhi aperti alle occasioni che potrebbero arrivare. Ecco le previsioni dell’

Advertising

you_trend : #Maturità: quest'anno il 17% degli studenti ha preso 100 o 100 e lode, contro il 12% del 2020 e il 7% del 2019. Al… - d3ckerstar_ : @Laurengermly IO NON LO SO SE VOGLIO.. DICONO CHE È UNA COSA GROSSA - aniello7779 : @Majden3 Triste per cosa? Io non ho ancora capito se sono coscienti per quello che fanno o dicono o sono peggio di qualcuno - Ryos_27 : @PandArancio Questi sono complessati forte. A me non frega un cazzo per dire di cosa dicono sul mercato del Milan m… - BriatOro : Se ancora qualcuno non lo aveva visto ora puo farlo e commentare 'ma come è uno scandalo ma dai ma stiamo scherzand… -