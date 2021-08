Corpo Forestale, Corte Conti: da assorbimento in Arma Carabinieri risparmi per oltre 31 milioni (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Le attività di prevenzione e di contrasto a comportamenti lesivi degli interessi agroforestali, nel quadriennio 2017-2020, risultano in costante e considerevole incremento percentuale rispetto ai medesimi dati del 2016. I previsti risparmi di spese di funzionamento, pari a poco più di 31 milioni di euro nel triennio 2017 -2019, sono stati quasi integralmente conseguiti (93%). Il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, escludendo il picco anomalo del 2017 e, nonostante le avverse condizioni climatiche, ha fatto registrare una sostanziale Continuità rispetto alle precedenti annate. Le istituzioni interessate all’esercizio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Le attività di prevenzione e di contrasto a comportamenti lesivi degli interessi agroforestali, nel quadriennio 2017-2020, risultano in costante e considerevole incremento percentuale rispetto ai medesimi dati del 2016. I previstidi spese di funzionamento, pari a poco più di 31di euro nel triennio 2017 -2019, sono stati quasi integralmente conseguiti (93%). Il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, escludendo il picco anomalo del 2017 e, nonostante le avverse condizioni climatiche, ha fatto registrare una sostanzialenuità rispetto alle precedenti annate. Le istituzioni interessate all’esercizio ...

