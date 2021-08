Coronavirus in Toscana: 6 morti (età media 69 anni), oggi 2 agosto. E 452 contagi (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono sei i decessi per Coronavirus, oggi 2 agosto 2021, in Toscana. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con età media di 69 anni. Risiedevano nelle province di Prato (2), Lucca (2), Firenze e Arezzo. Sono invece 425, quindi un po' in calo (ma forse perchè ieri era festa) i nuovi contagiati (437 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico) con età media di 34 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono sei i decessi per2021, in. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con etàdi 69. Risiedevano nelle province di Prato (2), Lucca (2), Firenze e Arezzo. Sono invece 425, quindi un po' in calo (ma forse perchè ieri era festa) i nuoviati (437 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico) con etàdi 34L'articolo proviene da Firenze Post.

