Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 agosto: 3.190 nuovi casi, i morti sono 23 (Di lunedì 2 agosto 2021) sono 3.190 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 5.321), a fronte di 83.223 tamponi giornalieri effettuati (ieri 167.761). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,8% (ieri al 3,2%). sono 23 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 249 (+19), con 25 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 agosto sulla ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 agosto 2021)3.190 icontagi di Covid-19 in(ieri 5.321), a fronte di 83.223 tamponi giornalieri effettuati (ieri 167.761). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,8% (ieri al 3,2%).23 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive249 (+19), con 25ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila:2.070, 116 in più rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2sulla ...

