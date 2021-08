Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 agosto: 3.190 nuovi casi (Di lunedì 2 agosto 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 2 agosto 2021, registrano 3.190 casi e 23 vittime. Scende rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, scende il numero dei decessi. Tasso di positività allo 3,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 93.017 con un incremento di 1.667. 25 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.498 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 agosto 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 22021, registrano 3.190e 23 vittime. Scende rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, scende il numero dei decessi. Tasso di positività allo 3,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 93.017 con un incremento di 1.667. 25 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.498 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

